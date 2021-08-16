В Германии начали вакцинировать третьей дозой против коронавируса, но не всех

16 августа 2021 , 18:09
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Источник:

DW

В Баварии начали прививать против COVID-19 третьей дозой. Вакцинироваться могут лица, относящиеся к группе риска.

В других регионах Германии согласились начать прививку третьей дозой вакцины с сентября этого года. Там еще продолжаются мероприятия по подготовке к кампании по вакцинации.

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Вакцинация третьей дозой в Германии

Третью дозу вакцины предлагают постояльцам домов для пожилых людей, лицам, которые нуждаются в уходе, и людям от 80 лет. Еще одной предпосылкой для получения третьей прививки является минимальный срок в шесть месяцев, который должен пройти после второй прививки.

Реакция экспертов

Из-за узкой направленности ревакцинации в минздраве страны не ожидают большого наплыва желающих сделать третью прививку в центрах вакцинации. Там считают, что большинство прививок третьей дозой вакцины будет организовано с помощью семейных врачей.

Глава немецкой Постоянной комиссии по вакцинации Томас Мертенс (Thomas Mertens) сдержанно отреагировал на планы немецких властей. Он считает вакцинацию третьей дозой в сентябре преждевременной, но не вредной.

Вакцинация третьей дозой в других странах

Источник: ВОЗ

  • Израиль первым в мире одобрил введение третьей дозы вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.
  • ВОЗ хочет ввести запрет на ревакцинацию против коронавируса до конца сентября.
  • ООН поддержала призыв ВОЗ о введении моратория на ревакцинацию.
  • Это нужно для того, чтобы все имеющиеся запасы вакцин направить тем, кто пока их не получил.
  • Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) позволило вводить третью дозу вакцины людям с ослабленной иммунной системой.
  • Во Франции также с сентября планируют начать ревакцинацию населения.
  • В Украине не исключают вакцинацию против коронавируса третьей дозой, но четких планов пока нет.
Автор: Олександр Бевза