В Германии начали вакцинировать третьей дозой против коронавируса, но не всех
Источник:DW
В Баварии начали прививать против COVID-19 третьей дозой. Вакцинироваться могут лица, относящиеся к группе риска.
В других регионах Германии согласились начать прививку третьей дозой вакцины с сентября этого года. Там еще продолжаются мероприятия по подготовке к кампании по вакцинации.
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Вакцинация третьей дозой в Германии
Третью дозу вакцины предлагают постояльцам домов для пожилых людей, лицам, которые нуждаются в уходе, и людям от 80 лет. Еще одной предпосылкой для получения третьей прививки является минимальный срок в шесть месяцев, который должен пройти после второй прививки.
Реакция экспертов
Из-за узкой направленности ревакцинации в минздраве страны не ожидают большого наплыва желающих сделать третью прививку в центрах вакцинации. Там считают, что большинство прививок третьей дозой вакцины будет организовано с помощью семейных врачей.
Глава немецкой Постоянной комиссии по вакцинации Томас Мертенс (Thomas Mertens) сдержанно отреагировал на планы немецких властей. Он считает вакцинацию третьей дозой в сентябре преждевременной, но не вредной.
Вакцинация третьей дозой в других странах
Источник: ВОЗ
- Израиль первым в мире одобрил введение третьей дозы вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.
- ВОЗ хочет ввести запрет на ревакцинацию против коронавируса до конца сентября.
- ООН поддержала призыв ВОЗ о введении моратория на ревакцинацию.
- Это нужно для того, чтобы все имеющиеся запасы вакцин направить тем, кто пока их не получил.
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) позволило вводить третью дозу вакцины людям с ослабленной иммунной системой.
- Во Франции также с сентября планируют начать ревакцинацию населения.
- В Украине не исключают вакцинацию против коронавируса третьей дозой, но четких планов пока нет.