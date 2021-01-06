Сотрудничество c Россией для европейского производства вакцины от коронавируса "Спутник V" возможно только после сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

На данный момент Европейский регулятор не принимал решения касательно сомнительной российской вакцины. Об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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Деммер добавила, что ей неизвестно, поступил ли такой запрос в EMA.

Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит,

– сказала заместитель официального представителя Кабмина ФРГ.

К слову, российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможные перспективы совместного производства вакцин от коронавируса.

Коротко о российской вакцине