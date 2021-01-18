В Германии обнаружили совершенно новую версию коронавируса: что об этом известно
На юге Германии обнаружили новую мутацию коронавирусной инфекции. Возникновение штамма связывают со вспышкой COVID-19 в клинике города Гармиш-Партенкирхен (Бавария).
Что известно об обнаружении новой мутации
Там коронавирус обнаружили у 73 человек, заболели как сотрудники, так и пациенты клиники. Неизвестную же мутацию обнаружили у трех человек.
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Образцы пациентов направили для дальнейшего исследования в берлинскую клинику "Шарите".
Специалисты подтвердили, что речь действительно идет о совершенно новой вариации коронавируса, но пока не знают, каковы ее особенности.
Почему коронавирус мутируетЭто РНК-вирус, то есть совокупность генетического материала, который при контакте с хозяином создает новые копии себя. Обычно такие изменения для РНК-вирусов являются нормальными.
Какие мутации коронавируса известны миру
- Всего в мире было выявлено уже более 12 тысяч мутаций SARS-CoV-2.
- В декабре 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.
- Впоследствии стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике нового штамма коронавируса.
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