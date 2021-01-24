В Германии опасаются атак против вакцинации
Министерство внутренних дел Германии предупреждает о возможности массовых акций, направленных на препятствование кампании вакцинации от коронавируса.
Правоохранителям уже известно о "нескольких вероятных попытках раздобыть информацию о немецких производителях вакцин", пишет DW.
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Риск кибератак оценивают "как высокий". Потенциальными целями для шпионажа и саботажа со стороны иностранных спецслужб в МВД Германии считают исследовательские учреждения, а также производственные объекты и регуляторные органы.
Министерство также предупредило о деструктивных акциях сторонников теорий заговора.
Что известно о вакцинации в Германии
- Все страны ЕС уже получили вакцину.
- Официальная процедура вакцинирования в Германии стартует в воскресенье, 27 декабря.
- Первыми вакцину получат люди, которым исполнилось 80 лет.
- В стране будут работать более 400 центров иммунизации.
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