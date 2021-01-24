Министерство внутренних дел Германии предупреждает о возможности массовых акций, направленных на препятствование кампании вакцинации от коронавируса.

Правоохранителям уже известно о "нескольких вероятных попытках раздобыть информацию о немецких производителях вакцин", пишет DW.

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Риск кибератак оценивают "как высокий". Потенциальными целями для шпионажа и саботажа со стороны иностранных спецслужб в МВД Германии считают исследовательские учреждения, а также производственные объекты и регуляторные органы.

Министерство также предупредило о деструктивных акциях сторонников теорий заговора.

Справка: массовая вакцинация против коронавируса стартует в Германии 27 декабря. Согласно данным институт имени Роберта Коха, с тех пор в стране вакцинировано около 1,5 миллиона человек.

Что известно о вакцинации в Германии