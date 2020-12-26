В Германии первую вакцину от COVID-19 получила 101-летняя женщина
В Гeрмании 26 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Первую вакцину получила 101-летняя Эдит Квойцалли.
Германия стала второй страной Евросоюза, которая начала вакцинацию. Об этом сообщает Bild.
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Вакцинация стартовала в доме для людей пожилого возраста в городе Гальберштадт.
Квойцалли легко перенесла вакцинацию. Женщина была спокойной и улыбалась.
Администратор дома для людей пожилого возраста Тобиас Крюгер отметил, что власть интересовалась, готовы ли люди к вакцинации.
Каждый день ожидания – это еще один день промедления,
– отметил Крюгер.
Что известно о вакцинации в Германии
- Все страны ЕС уже получили вакцину.
- Официальная процедура вакцинации в Германии стартует в воскресенье, 27 декабря.
- Первыми вакцину получат люди, которым исполнилось 80 лет.
- В стране будут работать более 400 центров иммунизации.
- С начала пандемии в Германии зафиксировали свыше 1,6 миллиона зараженных.
- Умерли больше 29 тысяч инфицированных.
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