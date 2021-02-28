В Германии, как и в Украине, четко определены приоритетные группы, которых должны первыми вакцинировать против коронавируса. Но из-за высокого уровня отказов от препарата AstraZeneca есть опасения, что эти дозы просто будут пылиться на складах в тот момент, как другие люди с нетерпением будут ожидать своей очереди.

Из-за того, что заявленный уровень эффективности вакцины против симптоматического COVID-19 ниже, чем у Pfizer-BioNTech и Moderna, группы риска не слишком хотят ею вакцинироваться. Также у AstraZeneca немного выше уровень побочных эффектов.

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По состоянию на середину недели Германия использовала лишь 239 000 доз вакцины от AstraZeneca из 1,4 миллиона полученных.

Премьер Баварии Маркус Зёдер предложил, чтобы дозы, которые лежат на складах, позволили использовать для вакцинации всех желающих.

Ни один флакон вакцины не должен пролеживать или быть выброшенным, потому что каждый вакцинированный человек получает защиту для себя и для всех,

– заметил он.

Такого же мнения придерживаются премьер земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн и премьер Саксонии Михаэль Кречмер.

Приоритизация, конечно, необходима – пока у нас есть проблема с дефицитом вакцин. Но мы не можем допустить, чтобы имеющаяся вакцина не использовалась, потому что те, кто уже имеет к ней доступ, отказываются от нее. В таком случае нужно вакцинировать желающих, до которых еще не дошла очередь,

– подчеркнул Креччман.

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