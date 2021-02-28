В Германии призывают вакцинировать препаратом от AstraZeneca всех желающих
В Германии, как и в Украине, четко определены приоритетные группы, которых должны первыми вакцинировать против коронавируса. Но из-за высокого уровня отказов от препарата AstraZeneca есть опасения, что эти дозы просто будут пылиться на складах в тот момент, как другие люди с нетерпением будут ожидать своей очереди.
Источник:Spiegel
Из-за того, что заявленный уровень эффективности вакцины против симптоматического COVID-19 ниже, чем у Pfizer-BioNTech и Moderna, группы риска не слишком хотят ею вакцинироваться. Также у AstraZeneca немного выше уровень побочных эффектов.
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По состоянию на середину недели Германия использовала лишь 239 000 доз вакцины от AstraZeneca из 1,4 миллиона полученных.
Премьер Баварии Маркус Зёдер предложил, чтобы дозы, которые лежат на складах, позволили использовать для вакцинации всех желающих.
Ни один флакон вакцины не должен пролеживать или быть выброшенным, потому что каждый вакцинированный человек получает защиту для себя и для всех,
– заметил он.
Такого же мнения придерживаются премьер земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн и премьер Саксонии Михаэль Кречмер.
Приоритизация, конечно, необходима – пока у нас есть проблема с дефицитом вакцин. Но мы не можем допустить, чтобы имеющаяся вакцина не использовалась, потому что те, кто уже имеет к ней доступ, отказываются от нее. В таком случае нужно вакцинировать желающих, до которых еще не дошла очередь,
– подчеркнул Креччман.
Вакцина против коронавируса от компании AstraZeneca: что о ней известно
- В сотрудничестве с компанией AstraZeneca ученые из Оксфордского университета разработали вакцину AZD1222. В составе вакцины есть аденовирус шимпанзе, который доставляет белок коронавируса в организм человека.
- Средняя эффективность AZD1222 составляет 70%. Интересно, что у участников исследования после первой дозировки эффективность была значительно выше – около 90%.
- Эффективность вакцины против тяжелых случаев коронавируса составляет около 100%.
- Для хранения вакцины достаточно от 2 до 8°C. Это означает, что она может храниться в обычных холодильниках, что значительно облегчает ее транспортировку и использование.
- Производители рекомендуют использовать препарат по достижении 18 лет.
- 15 февраля Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.
- 23 февраля первую партию этой вакцины доставили в Украину.
- Информация взята из astrazeneca.com, CNN и ВОЗ.
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