В Германии разрабатывают новую COVID-вакцину: чем она отличается от современных

В Германии разрабатывают новую вакцину против коронавируса под названием CoVac-1. Сейчас проходит вторая фаза испытаний.

Препарат разработала команда из Тюбингенского университета Германии. Во время первой фазы исследований он показал сильную реакцию лейкоцитов или Т-клеток у всех 36 участников испытания.

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Т-клетки – что это? Это белые кровяные тельца, которые атакуют и нейтрализуют целые инфицированные клетки. Это не похоже на реакцию антител, вызванную традиционными вакцинами против COVID-19 и другими вакцинами, которые непосредственно ориентированы на конкретные патогены в организме.

Этот вторичный иммунный ответ потенциально жизненно важен для пациентов с подавленной иммунной системой. Имеющиеся на рынке вакцины против COVID-19 предлагают более слабый уровень защиты от тяжелого течения болезни.

Возраст участников испытания составлял от 18 до 80 лет – они получили одноразовую дозу вакцины.

Результаты исследования:

Сила Т-клеточного ответа после вакцинации была сильнее той, которая наблюдалась после заражения COVID-19.

Эффект от укола длился до трех месяцев.

Кроме этого, у участников вырабатывается иммунная защита против различных штаммов COVID-19.

CoVac-1 вполне может служить (дополнительной) вакциной. Особенно для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом с нарушенной способностью вызывать достаточный иммунный ответ после вакцинации против SARS-CoV-2 одобренными сейчас вакцинами,

– заявили исследователи.

Сейчас идет вторая фаза испытаний препарата. Ученые с нетерпением ожидают новых данных об эффективности и безопасности CoVac-1.