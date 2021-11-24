В Германии разрабатывают новую COVID-вакцину: чем она отличается от современных
Источник:MedicalXpress
В Германии разрабатывают новую вакцину против коронавируса под названием CoVac-1. Сейчас проходит вторая фаза испытаний.
Препарат разработала команда из Тюбингенского университета Германии. Во время первой фазы исследований он показал сильную реакцию лейкоцитов или Т-клеток у всех 36 участников испытания.
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Т-клетки – что это?
Этот вторичный иммунный ответ потенциально жизненно важен для пациентов с подавленной иммунной системой. Имеющиеся на рынке вакцины против COVID-19 предлагают более слабый уровень защиты от тяжелого течения болезни.
Возраст участников испытания составлял от 18 до 80 лет – они получили одноразовую дозу вакцины.
Результаты исследования:
- Сила Т-клеточного ответа после вакцинации была сильнее той, которая наблюдалась после заражения COVID-19.
- Эффект от укола длился до трех месяцев.
- Кроме этого, у участников вырабатывается иммунная защита против различных штаммов COVID-19.
CoVac-1 вполне может служить (дополнительной) вакциной. Особенно для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом с нарушенной способностью вызывать достаточный иммунный ответ после вакцинации против SARS-CoV-2 одобренными сейчас вакцинами,
– заявили исследователи.
Сейчас идет вторая фаза испытаний препарата. Ученые с нетерпением ожидают новых данных об эффективности и безопасности CoVac-1.