По его словам, человечество не сможет победить коронавирус по меньшей мере 4 ближайших года. Министр убежден – этому будут мешать новые штаммы SARS-CoV-2.

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Нам не удастся полностью победить коронавирус в обозримом будущем – четыре года. Нужно быть реалистами,

– заявил Карл Лаутербах.

Он отметил, что коронавирус регулярно мутирует и новые варианты часто фиксируют у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, или же онкологией.

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Новый глава Минздрава Германии Карл Лаутербах является сторонником обязательной вакцинации. Он убежден, что в случае четкой кампании прививки новые варианты SARS-CoV-2 не будут представлять угрозы человечеству. А сама вакцинация будет препятствовать дальнейшему распространению вируса.

Лаутебрах также предположил, что бустерной прививки на фоне стремительного распространения нового штамма Омикрон может быть недостаточно. Однако введение четвертой дозы будет зависеть от того, будут ли появляться новые штаммы и как люди будут переносить южноафриканский вариант.

Почему коронавирус мутирует

Источник: Healthline

Коронавирус SARS CoV-2 является РНК-вирусом. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки.

Чем больше копий вируса создается, тем больше мутаций возникает. Их основная цель – выживание.

Эволюционно остаются самые сильные варианты, которые способны противостоять иммунитету и те, которые легче инфицируют. Таким образом сильнейшие популяции вирусов вытесняют более слабых.

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