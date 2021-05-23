Отмечается, что в немецкой столице еще 19 мая отменили комендантский час. Однако до сих пор с 23:00 до 05:00 запрещено употреблять алкоголь вне места жительства.
Читайте также Германия внесла Британию в категории наивысшего риска заражения COVID-19
В Берлине смягчили карантин
С пятницы, 21 мая, в Берлине существенно ослабили карантин, в частности:
- начала работать гастрономия на открытых террасах;
- открылись большинство магазинов розничной торговли;
- можно посетить музеи и культурные мероприятия на свежем воздухе с участием до 250 человек.
Впрочем, посетители должны иметь или справку о прививках двумя дозами вакцины от COVID-19 или о переносе болезни в течение 90 дней и выздоровлении, либо отрицательный тест, сделанный в течение последних суток.
Требования к заведениям
Заведения, которые были закрыты несколько месяцев, должны обеспечить расстояние между посетителями и повышенные гигиенические нормы, например:
- за столом разрешается сидеть максимум пяти людям из двух домохозяйств;
- гости также должны оставить личную информацию для отслеживания контактов.
Кроме этого, отныне спортом на открытом пространстве могут заниматься группы до 10 человек.
Ситуация с коронавирусом в Германии: коротко
- По состоянию на 22 мая в Германии зафиксировали свыше 3 миллионов 652 тысяч случаев COVID-19.
- Победить смертельную болезнь смогли более 3 миллионов 387 тысяч пациентов. Умерли от осложнений инфекции почти 88 тысяч человек.
- За прошедшие сутки, 21 мая, коронавирусом заразились 6058 человек.