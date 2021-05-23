Отмечается, что в немецкой столице еще 19 мая отменили комендантский час. Однако до сих пор с 23:00 до 05:00 запрещено употреблять алкоголь вне места жительства.

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В Берлине смягчили карантин

С пятницы, 21 мая, в Берлине существенно ослабили карантин, в частности:

начала работать гастрономия на открытых террасах;

открылись большинство магазинов розничной торговли;

можно посетить музеи и культурные мероприятия на свежем воздухе с участием до 250 человек.

Впрочем, посетители должны иметь или справку о прививках двумя дозами вакцины от COVID-19 или о переносе болезни в течение 90 дней и выздоровлении, либо отрицательный тест, сделанный в течение последних суток.

Обратите внимание! В связи с этим обстоятельством передвижные лаборатории быстрых тестов появились в разных местах столицы Германии. Антигенный тест в них можно сделать бесплатно.

Требования к заведениям

Заведения, которые были закрыты несколько месяцев, должны обеспечить расстояние между посетителями и повышенные гигиенические нормы, например:

за столом разрешается сидеть максимум пяти людям из двух домохозяйств;

гости также должны оставить личную информацию для отслеживания контактов.

Кроме этого, отныне спортом на открытом пространстве могут заниматься группы до 10 человек.

Ситуация с коронавирусом в Германии: коротко