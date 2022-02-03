В Германии тоже рекомендуют вакцинацию 4 дозой

Немецкий регулятор планирует в ближайшее время предложить вводить четвертую дозу вакцин против коронавируса. Она значительно улучшает иммунный ответ против инфекции.

Вторая ревакцинация в Германии

Об этом заявил глава немецкой Постоянной комиссии по вакцинации (STICO) Томас Мартенс. По его словам, последние данные из Израиля свидетельствуют о том, что четвертая доза показала "некоторое улучшение защиты от инфекции и более значительное улучшение защиты от тяжелого течения заболевания".

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Поэтому STICO вскоре выпустит свою рекомендацию по второй ревакцинации мРНК-вакцинами (Pfizer и Moderna).

Относительно вакцин, которые были адаптированы к варианту "Омикрон", то комиссия должна сначала дождаться данных клинических исследований Moderna и Biontech/Pfizer,

– заметил Мартенс.

Четвертая доза вакцинации против коронавируса