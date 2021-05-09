Однако смягчения, которые начинают действовать с 9 мая, не отменяют ношения масок в магазинах, транспорте и других общественных местах.
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Что позволят вакцинированным
Вакцинированные, а также те, кто выздоровел от коронавируса, не обязаны:
- соблюдать ограничения по количеству социальных контактов;
- соблюдать комендантский час;
- показывать отрицательный ПЦР-тест в парикмахерских и других сервисах.
Кроме этого, возвращаясь в Германию этим гражданам не нужно отбывать обязательный карантин, только если они не возвращаются из стран с высоким риском распространения мутаций COVID-19.
Так, в Баварии, где действовали одни из самых строгих ограничений в стране, с 10 мая откроются рестораны, театры, кинотеатры и пивные сады, а с 21 мая будут открыты гостиницы, кемпинги и коттеджи для сдачи в аренду отдыхающим.
Ситуация с коронавирусом в Германии: коротко
- С начала пандемии в Германии коронавирусом заболело более 3 миллионов 500 тысяч человек.
- Победить смертельную инфекцию удалось более 3 миллионам 150 тысячам человек.
- Умерли от осложнений COVID-19 более 85 тысяч пациентов.