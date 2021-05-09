Однако смягчения, которые начинают действовать с 9 мая, не отменяют ношения масок в магазинах, транспорте и других общественных местах.

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Что позволят вакцинированным

Вакцинированные, а также те, кто выздоровел от коронавируса, не обязаны:

соблюдать ограничения по количеству социальных контактов;

соблюдать комендантский час;

показывать отрицательный ПЦР-тест в парикмахерских и других сервисах.

Кроме этого, возвращаясь в Германию этим гражданам не нужно отбывать обязательный карантин, только если они не возвращаются из стран с высоким риском распространения мутаций COVID-19.

Обратите внимание! Из-за снижения количества больных коронавирусом граждан власти многих федеральных земель Германии рассматривают ослабление карантинных ограничений в ближайшие недели.

Так, в Баварии, где действовали одни из самых строгих ограничений в стране, с 10 мая откроются рестораны, театры, кинотеатры и пивные сады, а с 21 мая будут открыты гостиницы, кемпинги и коттеджи для сдачи в аренду отдыхающим.

Ситуация с коронавирусом в Германии: коротко