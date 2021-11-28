В Германии врач прививал желающих самодельной вакциной от COVID-19

Немецкий врач и предприниматель вакцинировал людей самодельной вакциной от коронавируса. Это может быть незаконно, ведь препарат не прошел полноценных клинических испытаний и не получил отзывов ни в одном уважаемом медицинском издании.

Медик успел 27 ноября вакцинировать несколько десятков человек. Проводил прививку в аэропорту немецкого города Любек.

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В Германии врач решил прививать людей вакциной собственного производства

Винфрид Штеккер является профессором медицины и владельцем аэропорта, где и проводил прививки.

Правоохранители прервали акцию "вакцинации от коронавируса" желающих препаратом, который не имел официальной регистрации,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что в аэропорту собрались ориентировочно 230 человек. Из них более 50 добровольцев успели получить "вакцину". Уколы других прекратила полиция и служба охраны правопорядка.

Действия профессора могут быть нарушением закона

Если подозрения правоохранителей оправдаются, то "вакцинация" Штеккера будет квалифицирована как нарушение закона о лекарственных средствах.

Кстати, известно – препарат медик разработал в своей лаборатории. Сначала тестировал его на себе, членах семьи и друзьях. Впоследствии делал прививки нескольким десяткам добровольцев.

Что известно о вакцине профессора Штеккера