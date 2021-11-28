В Германии врач прививал желающих самодельной вакциной от COVID-19

28 ноября 2021 , 19:37
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Источник:

DW

Немецкий врач и предприниматель вакцинировал людей самодельной вакциной от коронавируса. Это может быть незаконно, ведь препарат не прошел полноценных клинических испытаний и не получил отзывов ни в одном уважаемом медицинском издании.

Медик успел 27 ноября вакцинировать несколько десятков человек. Проводил прививку в аэропорту немецкого города Любек.

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В Германии врач решил прививать людей вакциной собственного производства

Винфрид Штеккер является профессором медицины и владельцем аэропорта, где и проводил прививки.

Правоохранители прервали акцию "вакцинации от коронавируса" желающих препаратом, который не имел официальной регистрации,
 – говорится в сообщении.

Предварительно известно, что в аэропорту собрались ориентировочно 230 человек. Из них более 50 добровольцев успели получить "вакцину". Уколы других прекратила полиция и служба охраны правопорядка.

Действия профессора могут быть нарушением закона

Если подозрения правоохранителей оправдаются, то "вакцинация" Штеккера будет квалифицирована как нарушение закона о лекарственных средствах.

Кстати, известно – препарат медик разработал в своей лаборатории. Сначала тестировал его на себе, членах семьи и друзьях. Впоследствии делал прививки нескольким десяткам добровольцев.

Что известно о вакцине профессора Штеккера

  • Свою вакцину Винфрид Штеккер разработал на "рекомбинантном антигене, который можно легко и дешево получить в пробирке".
  • Она имеет аналогичный принцип действия, как и вакцина американского концерна Novavax, заявку по регистрации которой сейчас рассматривает регулятор.
  • Однако профессор не имел, ни официального разрешения, ни исследовательского протокола, ни доклинического допуска, чтобы вакцинировать людей.
  • Известно, что в сентябре 2020 года Штеккер сообщил о результатах своих исследований Институт имени Пауля Эрлиха, который и отвечает в Германии за регистрацию вакцин и мониторинг отрасли. Он просил их расширить опыты, чтобы подтвердить эффективность вакцины. Однако заведение обратилось в прокуратуру.
Автор: Діана Квасневська