В Германии зафиксировали новый штамм COVID-19
В Германии обнаружили новый штамм коронавируса. Он отличается от мутаций, как ранее обнаружили в ЮАР и Великобритании.
У 35 пациентов больницы баварского города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии, обнаружили новую вариацию SARS-CoV-2. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Директор медицинского учреждения отметил, что пока не располагает информацией, на сколько заразен и смертоносен новый штамм.
Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразный,
– пояснил директор клиники Франк Нидербюль.
Его заместитель Клеменс Стокклаузнер добавил, что пока нет нужды паниковать. Ведь необходимо сперва дождаться полного секвенирования образцов.
Новый штамм коронавируса в Германии: что известно
- Образцы пациентов отправили в берлинскую больницу "Шарите" для дальнейшего исследования.
- Пока невозможно сказать, имеет ли новая мутация какое-либо клиническое значение.
Ситуация с коронавирусом в стране
В течение нескольких последних дней в Германии спала заболеваемость коронавирусом. Это видно и по количеству госпитализаций, ведь загруженность отделений интенсивной терапии инфицированными коронавирусом снизилась на 10-15%.
В настоящее время 16 премьер-министров федеральных земель Германии должны встретиться с канцлером Ангелой Меркель, чтобы обсудить возможное ужесточение карантинных ограничений в стране.
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