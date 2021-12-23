В Германии зафиксировали первую смерть от Омикрона

В Германии умер человек, который болел штаммом Омикрон. Это первый такой случай в стране.

О первой в Германии смерти после заражения вариантом Омикрон сообщили в Институте Роберта Коха (RKI).

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Пол человека неизвестен. Сообщается лишь, что умершему было от 60 до 79 лет. Больше о нем ничего неизвестно.

Омикрон в Германии

До сих пор в стране зарегистрировали 3 198 случаев заражения этим вариантом вируса.

48 из этих инфицированных Омикроном людей госпитализировали. Это примерно 2% больных.

Большинство случаев заражения этим штаммом коронавируса в Германии приходится на людей от 15 до 34 лет (1 501) и от 35 до 59 лет (1 050).

Первый случай заболевания Омикроном в стране зарегистрировали примерно с 15 по 21 ноября 2021 года.

В период с 13 по 19 декабря власти зарегистрировали наибольшее количество – 1818 – зарегистрированных случаев заболевания Омикроном.

Как сообщалось, в связи со стремительным распространением этого варианта коронавируса канцлер Германии Олаф Шольц не исключает, что в стране введут новый локдаун.

Что стоит знать о штамме коронавируса Омикрон Ученые из ЮАР впервые забили тревогу по поводу Омикрона меньше чем месяц назад,

26 ноября Всемирная организация здравоохранения определила его как "вариант, вызывающий беспокойство". С тех пор наличие мутации обнаружили в более 90 странах. Согласно новым исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.

Коронавирус в Германии