Сначала о временном прекращении использования вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca заявила Германия. Вслед такое же заявление сделали министерства здравоохранения Италии и Франции.

Германия приостановила вакцинацию AstraZeneca Федеральное министерство здравоохранения объявило, что временно останавливает использование вакцины AstraZeneca по рекомендации Института Пауля Эрлиха (PEI). Днем ранее Безопасна или нет: AstraZeneca сделала заявление о своей вакцине Такое решение объяснили из-за сообщения о развитии тромбов у некоторых людей после вакцинации, поэтому в Минздраве решили провести дополнительные исследования. Франция и Италия сделали такие же заявления после решения Германии. Что известно о рисках образования тромбов после вакцинации По состоянию на 15 марта в странах Евросоюза и Великобритании зафиксировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину до 8 марта.

среди тех, кто получил вакцину до 8 марта. В общем AstraZeneca привито более 17 миллионов человек.

8 европейских стран – Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва, Люксембург и Румыния – приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

В то же время в британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca заявили о безопасности своей вакцины против коронавируса на фоне новостей о прекращении ее использования рядом стран.

Украина тоже использует для прививок вакцину AstraZeneca. Ее зарегистрировали в стране 22 февраля, а 24 февраля сделали первую прививку.