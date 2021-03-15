Германия, Франция и Италия приостановили использование AstraZeneca
Сначала о временном прекращении использования вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca заявила Германия. Вслед такое же заявление сделали министерства здравоохранения Италии и Франции.
Источник:Spiegel
Германия приостановила вакцинацию AstraZeneca
Федеральное министерство здравоохранения объявило, что временно останавливает использование вакцины AstraZeneca по рекомендации Института Пауля Эрлиха (PEI).
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Такое решение объяснили из-за сообщения о развитии тромбов у некоторых людей после вакцинации, поэтому в Минздраве решили провести дополнительные исследования.
Франция и Италия сделали такие же заявления после решения Германии.
Что известно о рисках образования тромбов после вакцинации
- По состоянию на 15 марта в странах Евросоюза и Великобритании зафиксировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину до 8 марта.
- В общем AstraZeneca привито более 17 миллионов человек.
- 8 европейских стран – Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва, Люксембург и Румыния – приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.
- В то же время в британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca заявили о безопасности своей вакцины против коронавируса на фоне новостей о прекращении ее использования рядом стран.
- Украина тоже использует для прививок вакцину AstraZeneca. Ее зарегистрировали в стране 22 февраля, а 24 февраля сделали первую прививку.
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