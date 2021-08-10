Проект обсудят 10 августа. Согласно ему, гражданам будут предлагать бесплатно прививаться и, следовательно, налогоплательщикам больше нецелесообразно брать на себя расходы на тестирования.
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Становится очевидным, что тесты для людей, которые могли быть вакцинированы, больше не будут бесплатными со середины октября,
– цитирует слова министра пресс-служба бундестага ФРГ.
Впрочем, очевидно, что таким образом Германия пытается контролировать распространение опасного штамма Дельта, путем увеличения темпов вакцинации.
К слову, в конце июля Хельге Браун предупредил, что в случае роста заболеваемости коронавирусом, в стране могут ввести ограничения для непривитых людей.
Также известно, что местные власти передадут правительству страны не менее 2,3 миллиона доз вакцин от коронавируса из-за недостаточного спроса на вакцинацию среди населения.
Сейчас полностью вакцинировались в ФРГ 54,8% населения.