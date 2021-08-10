Германия отменит бесплатное тестирование: причина

В Германии планируют отменить бесплатное тестирование на коронавирус, чтобы поощрить людей прививаться. Сократить количество тестов планируют с октября.

Проект обсудят 10 августа. Согласно ему, гражданам будут предлагать бесплатно прививаться и, следовательно, налогоплательщикам больше нецелесообразно брать на себя расходы на тестирования.

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Становится очевидным, что тесты для людей, которые могли быть вакцинированы, больше не будут бесплатными со середины октября,

– цитирует слова министра пресс-служба бундестага ФРГ.

Впрочем, очевидно, что таким образом Германия пытается контролировать распространение опасного штамма Дельта, путем увеличения темпов вакцинации.

К слову, в конце июля Хельге Браун предупредил, что в случае роста заболеваемости коронавирусом, в стране могут ввести ограничения для непривитых людей.

Также известно, что местные власти передадут правительству страны не менее 2,3 миллиона доз вакцин от коронавируса из-за недостаточного спроса на вакцинацию среди населения.

Сейчас полностью вакцинировались в ФРГ 54,8% населения.

в Германии с 8 марта вступило в силу положение о тестировании на COVID-19, согласно которому все граждане ФРГ имеют возможность один раз в неделю сделать бесплатный антиген-тест на коронавирус в специальных центрах, аптеках и медицинских практиках. Для получения теста достаточно предъявить удостоверение личности или карту страхования. Оплату этих тестов взяло на себя государство.