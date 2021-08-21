Германия передала Украине 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca

Анка Фельдгузен 21 августа передала Виктору Ляшко 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Общая стоимость помощи составляет примерно 6 миллионов евро.

В посольстве отметили, что транспортные расходы были покрыты в пределах Механизма гражданской защиты Евросоюза.

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Германия передала Украине вакцину

Госпожа посол Анка Фельдгузен передала 21 августа 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко,

– говорится в сообщении посольства.

Там отметили, что стоимость этих доз составляет примерно 6 миллионов евро.

Передача вакцин состоялась накануне визита Ангелы Меркель в Киев. В посольстве отметили, что канцлер ранее пообещала эти дозы Владимиру Зеленскому как срочную помощь в борьбе с эпидемией коронавируса в Украине.

Помощь Украине от Германии в борьбе с COVID-19

Украина является первой страной, которая получила от Германии вакцины на двусторонней основе. До конца 2021 года Берлин передаст по меньшей мере 30 миллионов доз странам, которые в этом нуждаются.

С начала пандемии Германия предоставила Украине аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование. Общая стоимость помощи – 76 миллионов евро.



Германия передала Украине вакцину / Фото Посольства Германии в Киеве

Вакцина AstraZeneca: что о ней известно

Это векторная вакцина, которую разработали ученые из Оксфордского университета совместно с компанией AstraZeneca.

Препарат изготавливают на производственных мощностях в ЕС, Великобритании, Южной Кореи и Индии. Тот, который изготовлен в ЕС, называется Vaxzevria, в Корее – AstraZeneca-SKBio, в Индии – Covishield.

Препараты, производимые на разных площадках, идентичны и взаимозаменяемы. Отличается только страна производства.

Текст сообщения Посольства Германии в Киеве

Мы продолжаем нашу совместную борьбу против COVID-19: накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев госпожа Посол Анка #Фельдгузен передала сегодня Министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Украина является первой страной, которая получила от Германии вакцины на двусторонней основе. До конца года Германия предоставит по меньшей мере 30 миллионов доз вакцин против COVID-19 странам, которые в этом нуждаются. Благодарим Министерство здравоохранения Украины за прекрасное сотрудничество во время транспортировки вакцины!

С начала пандемии Германия солидарно стоит бок о бок с Украиной и предоставила ей аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью 76 миллионов евро. Уже в апреле 2020 года Германия передала ГСЧС Украины средств защиты на общую сумму около 175 тысяч евро, а в ноябре в Вооруженные Силы Украины от Бундесвера пришли медико-санитарные материалы на сумму около 130 тысяч евро. В конце года Министерству здравоохранения Украины за счет Федерального министерства иностранных дел было передано 18 аппаратов ИВЛ для использования в 18 больницах. Кроме того, Германия профинансировала 100 кислородных аппаратов в 5 регионах на востоке Украины (через UNICEF Ukraine, конец 2020 года) и передала 234 тысяч хирургических масок через World Health Organization Ukraine (июль 2021 года).