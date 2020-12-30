Германия передала для украинских больниц 18 аппаратов ИВЛ фирмы "Дрегер". Оборудование приобрели за средства Министерства иностранных дел ФРГ.

Общая стоимость аппаратов составляет более 525 тысяч евро. Его будут использовать для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Федеративной Республики Германия в Украине.

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От начала пандемии COVID-19 Германия тесно сотрудничала с Украиной, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Таким образом страна пытается поддержать украинских партнеров во время стремительного распространения заболеваемости.

Я рада, что почти под конец года удалось осуществить еще одну передачу медицинского оборудования,

– подчеркнула посол Германии Анка Фельдгузен.

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По данным пресс-службы, Германия также планирует поддержать Украину во время борьбы с коронавирусом на сумму 150 миллионов евро в рамках Несвязанного финансового кредита. Представители страны предоставили его еще в 2015 году.

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