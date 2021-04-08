Германия уже договорилась с Россией о поставке первых доз "Спутника V", даже несмотря на то, что российская вакцина имеет ужасную репутацию и не зарегистрирована в ЕС. Однако, по мнению главы Минздрава Баварии Клауса Холечека, "Спутник V" – якобы "высокоэффективная" вакцина.

Власти Германии уже объявила о намерении купить первые 2,5 миллиона доз российского "Спутника V". Соответствующее заявление уже подписали представители Баварии и России.

Важно Россия продала в ЕС не тот "Спутник V", который одобрил научный журнал

Отмечается, что производство препарата в течение 2021 года может начаться на заводе в баварском городе Иллертиссен. В то же время сам министр здравоохранения Германии Холечек назвал российскую вакцину "высокоэффективной".

"Спутник V" будут проверять в ЕС

Европейский регулятор лекарственных средств в настоящее время проверяет вакцину на безопасность применения. Проверку проводят по той же методике, которая ранее была использована в отношении других, уже допущенных к применению в ЕС препаратов.

Интересно! Ранее во Франции резко высказались о российской вакцине от коронавируса. Правительство страны считает "Спутник V" инструментом пропаганды, а не медицинской помощи.

Российская вакцина "Спутник V": главное