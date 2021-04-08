Германия планирует заказать у России "Спутник V": вакцина все еще без регистрации в ЕС
Германия уже договорилась с Россией о поставке первых доз "Спутника V", даже несмотря на то, что российская вакцина имеет ужасную репутацию и не зарегистрирована в ЕС. Однако, по мнению главы Минздрава Баварии Клауса Холечека, "Спутник V" – якобы "высокоэффективная" вакцина.
Источник:DW
Власти Германии уже объявила о намерении купить первые 2,5 миллиона доз российского "Спутника V". Соответствующее заявление уже подписали представители Баварии и России.
Важно Россия продала в ЕС не тот "Спутник V", который одобрил научный журнал
Отмечается, что производство препарата в течение 2021 года может начаться на заводе в баварском городе Иллертиссен. В то же время сам министр здравоохранения Германии Холечек назвал российскую вакцину "высокоэффективной".
"Спутник V" будут проверять в ЕС
Европейский регулятор лекарственных средств в настоящее время проверяет вакцину на безопасность применения. Проверку проводят по той же методике, которая ранее была использована в отношении других, уже допущенных к применению в ЕС препаратов.
Российская вакцина "Спутник V": главное
- Российская вакцина "Спутник V" вызывает беспокойство, ведь ее зарегистрировали еще до завершения клинических испытаний. Впоследствии результаты таки опубликовали в международном журнале The Lancet, однако они оказались противоречивыми.
- В ЕС российская вакцина пока не зарегистрирована. А 17 марта Евросоюз принял решение не выдавать паспорта вакцинации людям, которых прививали российской несертифицированной вакциной "Спутник V".
- Ранее президент Аргентины, который вакцинировался российским "Спутником V", заболел коронавирусом. В России пожелали ему "выздоровления".
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