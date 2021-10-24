В целом правительство Германии одобрило передачу третьим странам 100 миллионов доз вакцин от различных производителей. В основном они должны распределяться через механизм COVAX.
Внимание Женщины все чаще имеют проблемы со щитовидной железой: как этому помочь
Кому досталось больше всего
В целом Германия предоставила различным странам 7,6 миллиона доз вакцины AstraZeneca против COVID-19. Больше всего получили следующие страны:
- Вьетнам - 2,6 миллиона доз;
- Украина - 1,5 миллиона;
- Египет, Гана – каждая по 1,2 миллиона;
- Намибия – 0,2 миллиона.
Еще 350 тысяч доз должны отправить в Таиланд. А с октября Германия будет передавать в COVAX вакцины от производителя Johnson & Johnson.
Что такое COVAX?
Это глобальная инициатива, которая объединяет 180 стран мира. Основная цель этого механизма – ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19 и гарантия справедливого и равного к ним доступа.
Отдельный финансовый фонд выкупает потенциальные вакцины, чтобы не менее 20% населения каждой из 180 стран-членов могли получить прививки.
Инициатива была создана для борьбы с неравенством – еще тогда прогнозировалось, что богатые страны скупят большинство доступных доз COVID-вакцин.
Предыстория
- Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила обеспечить бедные страны тестами и таблетками для пациентов с COVID-19.
- Германия также вложила 2,2 миллиарда евро в глобальные программы по борьбе с коронавирусом, из них 1,6 миллиарда непосредственно в различные инициативы ВОЗ.