В целом правительство Германии одобрило передачу третьим странам 100 миллионов доз вакцин от различных производителей. В основном они должны распределяться через механизм COVAX.

Внимание Женщины все чаще имеют проблемы со щитовидной железой: как этому помочь

Кому досталось больше всего

В целом Германия предоставила различным странам 7,6 миллиона доз вакцины AstraZeneca против COVID-19. Больше всего получили следующие страны:

Вьетнам - 2,6 миллиона доз;

Украина - 1,5 миллиона;

Египет, Гана – каждая по 1,2 миллиона;

Намибия – 0,2 миллиона.

Еще 350 тысяч доз должны отправить в Таиланд. А с октября Германия будет передавать в COVAX вакцины от производителя Johnson & Johnson.

Что такое COVAX?

Это глобальная инициатива, которая объединяет 180 стран мира. Основная цель этого механизма – ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19 и гарантия справедливого и равного к ним доступа.



Отдельный финансовый фонд выкупает потенциальные вакцины, чтобы не менее 20% населения каждой из 180 стран-членов могли получить прививки.



Инициатива была создана для борьбы с неравенством – еще тогда прогнозировалось, что богатые страны скупят большинство доступных доз COVID-вакцин.

Предыстория