Германия предоставит Украине 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса

12 июля президент Украины Владимир Зеленский наведался в Германию, где встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она пообещала, что Германия даст Украине вакцины от COVID-19.

Так, Берлин передаст Украине 1,5 миллиона доз COVID-вакцины. Об этом Меркель заявила во время совместного брифинга с Зеленским.

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Ангела Меркель “Украина и Германия хотят вместе преодолеть вызовы пандемии. Можем сегодня обещать Украине до 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса. Это очень важный шаг”.

Но при этом она не рассказала, какие именно вакцины Германия готова передать Украине. Также пока ничего неизвестно о сроках поставок.

Заметим, что в ближайшее время в Украину должны поступить еще 1,23 миллиона доз вакцины CoronaVac и 256 тысяч доз Pfizer-BioNTech. На днях в Украину приехала очередная партия вакцины CoronaVac в размере 500 тысяч доз. В ближайшее время препарат развезут в регионы и самые отдаленные населенные пункты.

Темпы вакцинальной кампании в Украине

Источник: Минздрав

В течение прошлой недели 5 – 11 июля в Украине провели рекордные 563 тысячи прививок от коронавируса. Это самый высокий показатель в стране с начала вакцинальной кампании.

За минувшие сутки, 11 июля, против коронавируса вакцинировали 26 356 украинцев. 13 390 из них получили первую дозу вакцины, а остальные 12 966 – вторую.

В целом в Украине провели 3 489 332 COVID-прививки. Полностью иммунизировались, то есть получили 2 дозы вакцины, 1 177 642 жителя страны.

Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето. Если темпы вакцинации в стране не замедлятся, прогноз вполне реален.



Статистика вакцинации / Инфографика Минздрава