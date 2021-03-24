Германия призывает Европейскую комиссию начать совместные закупки российской вакцины "Спутник V" для стран Европейского союза. Добавим, что Евросоюз официально не признал российскую вакцину "Спутник V", так как препарат прошел только 2 фазы клинических испытаний.

Официальный представитель правительства Германии заявил на брифинге в Берлине, что Комиссия должна сначала получить мнение столиц стран ЕС.

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Это необходимо для того, чтобы увидеть, какие страны заинтересованы в покупке российской вакцины, прежде чем начинать переговоры по контракту о количестве доз.

Мы попросили Комиссию начать процедуру закупок для "Спутника V" ... Сейчас мы видим, что Комиссия находится в процессе запуска этой процедуры,

– заявил представитель.

Также он сказал, что первые шаги процедуры закупок в ЕС могут начаться, пока идут проверки. В то же время официальные переговоры с Россией еще не начались.

"Мы считаем, что этот процесс может начаться сейчас, пока идет рассмотрение регулирующих органов. Мы считали бы правильным, если бы переговоры были начаты немедленно", – отметил чиновник.

Российская вакцина "Спутник V": коротко

Евросоюз официально не признал российскую вакцину "Спутник V".

Европейский Союз не будет предоставлять паспорт вакцинации от COVID-19 тем лицам, кого привили российским препаратом "Спутник V".

Еврокомиссия заявила, что не ведет переговоры с Россией по покупке ее вакцины "Спутник V".

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала