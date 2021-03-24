Германия призывает Еврокомиссию купить российскую вакцину для стран ЕС
Германия призывает Европейскую комиссию начать совместные закупки российской вакцины "Спутник V" для стран Европейского союза. Добавим, что Евросоюз официально не признал российскую вакцину "Спутник V", так как препарат прошел только 2 фазы клинических испытаний.
Источник:Politico
Официальный представитель правительства Германии заявил на брифинге в Берлине, что Комиссия должна сначала получить мнение столиц стран ЕС.
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Это необходимо для того, чтобы увидеть, какие страны заинтересованы в покупке российской вакцины, прежде чем начинать переговоры по контракту о количестве доз.
Мы попросили Комиссию начать процедуру закупок для "Спутника V" ... Сейчас мы видим, что Комиссия находится в процессе запуска этой процедуры,
– заявил представитель.
Также он сказал, что первые шаги процедуры закупок в ЕС могут начаться, пока идут проверки. В то же время официальные переговоры с Россией еще не начались.
"Мы считаем, что этот процесс может начаться сейчас, пока идет рассмотрение регулирующих органов. Мы считали бы правильным, если бы переговоры были начаты немедленно", – отметил чиновник.
Российская вакцина "Спутник V": коротко
- Евросоюз официально не признал российскую вакцину "Спутник V".
- Европейский Союз не будет предоставлять паспорт вакцинации от COVID-19 тем лицам, кого привили российским препаратом "Спутник V".
- Еврокомиссия заявила, что не ведет переговоры с Россией по покупке ее вакцины "Спутник V".
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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