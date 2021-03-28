Несмотря на то, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" прошла только 2 фазы клинических испытаний, в Германии просят Евросоюз зарегистрировать препарат. Более того, некоторые чиновники настаивают, чтобы это сделали как можно быстрее.

Глава правительства Баварии Маркус Зедер убежден, что решение о регистрации вакцины в ЕС должны принять.

К теме Германия призывает Еврокомиссию купить российскую вакцину для стран ЕС

Что говорит Зедер

По словам чиновника, Европа столкнулась с трудностями при закупке первых доз вакцин. Зедер утверждает, что страны ЕС отправляют на экспорт вакцины, которые производят на их территории, несмотря на то, что потребность в препаратах есть в самом ЕС.

Именно поэтому ЕС нужно на этот раз быстро заключить все необходимые договоры, чтобы получить столько вакцины, сколько нужно,

– сказал чиновник.

Отметим, что это уже не первое заявление немецких политиков о российской вакцине. Ранее Германия призвала Европейскую комиссию начать совместные закупки "Спутник V". Однако ЕС официально не признал российскую вакцину.

Что известно о "Спутнике V"

ЕС не будет предоставлять паспорт вакцинации против COVID-19 людям, которые вакцинировались "Спутник V".

Еврокомиссия заявила, что не ведет переговоры с Россией относительно закупки ее вакцины.

Добавим, в конце марта президент Молдавии Майя Санду написала президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой получить "Спутник V".



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала