Германия просит ЕС зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19
Несмотря на то, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" прошла только 2 фазы клинических испытаний, в Германии просят Евросоюз зарегистрировать препарат. Более того, некоторые чиновники настаивают, чтобы это сделали как можно быстрее.
Источник:DW
Глава правительства Баварии Маркус Зедер убежден, что решение о регистрации вакцины в ЕС должны принять.
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Что говорит Зедер
По словам чиновника, Европа столкнулась с трудностями при закупке первых доз вакцин. Зедер утверждает, что страны ЕС отправляют на экспорт вакцины, которые производят на их территории, несмотря на то, что потребность в препаратах есть в самом ЕС.
Именно поэтому ЕС нужно на этот раз быстро заключить все необходимые договоры, чтобы получить столько вакцины, сколько нужно,
– сказал чиновник.
Отметим, что это уже не первое заявление немецких политиков о российской вакцине. Ранее Германия призвала Европейскую комиссию начать совместные закупки "Спутник V". Однако ЕС официально не признал российскую вакцину.
Что известно о "Спутнике V"
- ЕС не будет предоставлять паспорт вакцинации против COVID-19 людям, которые вакцинировались "Спутник V".
- Еврокомиссия заявила, что не ведет переговоры с Россией относительно закупки ее вакцины.
- Добавим, в конце марта президент Молдавии Майя Санду написала президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой получить "Спутник V".
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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