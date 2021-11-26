Исполняющий обязанности федерального министра здравоохранения Йенс Спан объявил утром 26 ноября, что Германия объявит об ограничении авиасообщения с Южной Африкой.

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Решение вступит в силу в ночь на 27 ноября. Авиакомпаниям будет разрешено перевозить только немцев в Германию. Граждане, прибывшие в страну, должны будут пробыть на самоизоляции 14 дней. Это касается даже вакцинированных людей.

По данным отраслевой ассоциации DRV, сейчас немецкие туроператоры принимают до 400 гостей на юге Африки.

B.1.1.529: что известно о новом варианте коронавируса из Африки

Эксперты опасаются, что вариант B.1.1.529 может быть очень заразным из-за необычно большого количества мутаций. Есть вероятность, что он может быть устойчивым к вакцинации.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения соберется 26 ноября для того, чтобы обсудить ситуацию. Вероятно, штамм B.1.1.529 обозначат как "вызывающий беспокойство" или "интересный вариант".

Скорее всего, он будет называться Ню – следующая доступная буква в греческой системе именования вариантов коронавируса.

Сейчас выявили всего 77 случаев инфицирования этим вариантом. Но эксперты беспокоятся, что это лишь зафиксированные пациенты, а реальное количество может быть значительно больше.

Кроме Германии, в "красный список стран" Южную Африку внесли Израиль и Великобритания.