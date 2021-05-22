Германия внесла Британию в категорию наивысшего риска заражения COVID-19

Правительство Германии приняло решение внести Британию в категорию самого высокого риска в связи с быстрым распространением индийского варианта коронавируса в стране.

Германия откорректировала классификацию стран по риску заражения коронавирусом. Великобритания попала в категорию наивысшего риска инфицирования коронавирусом.

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Такое решение предусматривает значительные ограничения на поездки, которые вступят в силу с воскресенья, 23 мая.

В частности, из Великобритании в Германию разрешат въезд только для граждан и резидентов ФРГ. Также по прибытии в Германию людям необходимо будет соблюдать двухнедельный карантин. Его продолжительность может уменьшиться из-за отрицательного теста на коронавирус.

Представитель федерального министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn) пояснил, что этот шаг необходим для "предотвращения быстрого распространения индийского варианта в Германии".

Если мы хотим продолжать снижать количество заражений, мы должны предотвращать инфицирование заразными вариантами,

– пояснил пресс-секретарь.

Он отметил, добавил, что люди "будут вооружены против такого рода опасности только тогда, когда еще больше получат прививки".