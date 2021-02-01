Немецкое военное ведомство направит медиков и врачебное оборудование в Португалию – для борьбы с коронавирусом. Официальный Лиссабон обратился за помощью из-за критической ситуации с госпитализацией в стране.

Источник: Portugal resident

Только 7 из 850 коек на конец января 2021 в отделениях интенсивной терапии остаются свободными для пациентов с коронавирусом. И это при том, что в стране проживают 10 миллионов человек, более 700 тыяч из которых заразились.

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Германия отправит в Португалию 27 врачей и других медицинских работников (все они уже вакцинированы).

Вместе с медиками поедут стационарные и мобильные аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких), а также полевые кровати.

Запланировали миссию продолжительностью в три недели.

Тем временем в столице Португалии Лиссабоне коек для инфицированных коронавирусом уже нет. Больных даже транспортировали на остров Мадейра.

Чтобы помочь с этим, людей, нуждающихся в реанимации, согласилась принимать в своих больницах Австрия.

Пока неизвестно, сколько именно, и каким транспортом их будут перевозить, но надлежащий опыт страна имеет – ранее Австрия уже принимала пациентов из Италии, Франции и Черногории.