Германия закупила партию инновационных таблеток против коронавируса
Источник:Der Tagesspiegel
Германия сообщила о закупке миллионной партии лекарства против коронавируса производства Pfizer. Речь идет о препарате Паксловид.
Первые поставки лекарств ожидают в стране уже в январе 2022 года К слову, этот препарат заказала также и Украина.
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Что в Германии говорят о лекарстве
В немецком Минздраве считают, что препарат необычайно перспективный, поскольку он может значительно облегчить тяжелое течение коронавируса, если его применять на ранней стадии.
Я надеюсь, что мы сможем предотвратить многочисленные тяжелые перебои в отделениях интенсивной терапии,
– отметил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.
Коронавирус станет легким заболеванием
Министр считает, что постепенно, благодаря комбинации все более эффективных вакцин и вариантов лечения COVID-19 станет болезнью, "которая потеряет свой ужас".
Я бы хотел, чтобы мы боролись с ковидом с помощью массовой вакцинации и эффективных препаратов, чем чтобы мы были вынуждены закрывать школы,
– добавил министр.
В Германии запустили процедуру экстренного одобрения препарата Паксловид.Обратите внимание! Препарат предварительно получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Коротко о Паксловиде
В компании-разработчике Pfizer ранее заявляли, что исследования таблеток подтвердили, что они снижают риск госпитализации и смерти пациентов из группы риска – на 89%.
Напомним, что Украина тоже подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки лекарств для амбулаторного лечения больных COVID-19. По словам министра Минздрава Виктора Ляшко, законтрактовано до 30 тысяч курсов лекарственного средства.
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