Германия закупила партию инновационных таблеток против коронавируса

Германия сообщила о закупке миллионной партии лекарства против коронавируса производства Pfizer. Речь идет о препарате Паксловид.

Первые поставки лекарств ожидают в стране уже в январе 2022 года К слову, этот препарат заказала также и Украина.

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Что в Германии говорят о лекарстве

В немецком Минздраве считают, что препарат необычайно перспективный, поскольку он может значительно облегчить тяжелое течение коронавируса, если его применять на ранней стадии.

Я надеюсь, что мы сможем предотвратить многочисленные тяжелые перебои в отделениях интенсивной терапии,

– отметил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

Коронавирус станет легким заболеванием

Министр считает, что постепенно, благодаря комбинации все более эффективных вакцин и вариантов лечения COVID-19 станет болезнью, "которая потеряет свой ужас".

Я бы хотел, чтобы мы боролись с ковидом с помощью массовой вакцинации и эффективных препаратов, чем чтобы мы были вынуждены закрывать школы,

– добавил министр.

В Германии запустили процедуру экстренного одобрения препарата Паксловид.

Коротко о Паксловиде

В компании-разработчике Pfizer ранее заявляли, что исследования таблеток подтвердили, что они снижают риск госпитализации и смерти пациентов из группы риска – на 89%.

Паксловид – что это за препарат PF-07321332 — противовирусный препарат, разработанный компанией Pfizer. Паксловид содержит нирматрелвир, который подавляет белок SARS-CoV-2, чтобы остановить репликацию вируса, и ритонавир, который замедляет распад нирматрелвира, чтобы помочь ему оставаться в организме в течение более длительного периода в высоких концентрациях.

Напомним, что Украина тоже подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки лекарств для амбулаторного лечения больных COVID-19. По словам министра Минздрава Виктора Ляшко, законтрактовано до 30 тысяч курсов лекарственного средства.

Детали Экспериментальная таблетка Pfizer снижает риск госпитализации и смерти на 89%: заявление компании