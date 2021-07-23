Герпес заразен с того момента, когда человек впервые почувствовал покалывание, боль или другие признаки, до полного заживления. Если герпес появляется регулярно, можно использовать противовирусные кремы, как только появляется покалывание.

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Как вылечить герпес дома

использовать солнцезащитный бальзам для губ SPF 15 или выше, если находитесь на солнце;

приложить компресс. Холодный компресс уменьшает покраснение, помогает удалить корку и ускорить заживление, а теплый облегчает боль;

тщательно мыть руки с мылом, прежде чем прикасаться к себе и другим людям, в том числе до и после нанесения крема;

пить парацетамол или ибупрофен, если есть высокая температура или герпес болит. Боль могут облегчить кремы с лидокаином или бензокаином;

есть прохладную, мягкую пищу и пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Как не заразить других

Если у вас герпес – не целуйте никого и не делитесь ничем, что сталкивается с герпесом, например полотенцем, столовыми приборами, кремом от герпеса или губной помадой. Не занимайтесь оральным сексом, пока герпес полностью не заживет – иначе есть риск заразить партнера генитальным герпесом. Нельзя трогать герпес, кроме момента нанесения крема, при этом не нужно втирать крем – достаточно просто намазать его сверху.

Медикаментозное лечение герпеса

Дерматолог может назначить противовирусные препараты, например ацикловир, фамцикловир или валацикловир, а также выписать мазь, чтобы облегчить боль, зуд или ускорить заживление герпеса.