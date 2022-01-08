На это важное открытие уже отреагировал кипрский министр здравоохранения Михалис Хаджипантелас. Он подчеркнул, что страна гордится своими учеными.

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Ученые с Кипра сообщили о новом варианте COVID-19

Об обнаруженном новом варианте коронавируса 8 января объявил доктор Леонтиос Кострикис. Он возглавляет группу ученых, работающих в лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии кипрского университета.

Мы обнаружили значительное количество мутаций, которые раньше были только в случаях с Омикроном. Они отличаются от других вариантов тем, что имеют 30 мутаций,

– заметил ученый.

По его словам, 10 из них (мутаций – 24 канал) были идентифицированы именно в образцах, взятых на Кипре. Новый вариант обнаружили в 25 образцах. В 11 случаях они были взяты у людей, госпитализированных с коронавирусом.

Между Дельтакроном и госпитализацией может быть связь

Ученый пояснил, что частота мутаций была выше среди тех, кто находится в больнице. По его мнению, это может означать, что существует определенная связь между Дельтакроном и госпитализацией.

Интересно! Весьма вероятно, что новый вариант не был обнаружен больше нигде в мире. Кипрские ученые считают, что это открытие может представлять глобальный интерес.

Все образцы передали в базу данных GISAID (глобальная научная инициатива). Благодаря этому с ними сможет ознакомиться мировое научное сообщество. Глава кипрского Минздрава уточнил, что впоследствии его ведомство сообщит больше деталей о Дельтакроне.

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