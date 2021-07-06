Ученые провели новое исследование по этому поводу вместе с Лондонской школой гигиены и тропической медицины, чтобы выяснить, в чем на самом деле проблема.

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Гигиеническая гипотеза

В медицине "гигиеническая гипотеза" утверждает, что воздействие на детей раннего возраста определенных микроорганизмов защищает от аллергических заболеваний. Тем самым способствует развитию иммунной системы.

Справка. Гигиеническая гипотеза – это научное предположение, что борьба детского организма в раннем возрасте с большим количеством возбудителей болезней, развивает иммунную систему и предотвращает протекание аутоиммунных болезней.

Существует общее мнение, что западное общество XXI века является слишком гигиеничным. Это означает, что малыши и дети с большей вероятностью будут менее подвержены воздействию микробов в раннем возрасте. Следовательно – становятся менее устойчивыми к аллергии.

Результаты нового исследования

В работе, опубликованной в Journal of Allergy and Clinical Immunology, исследователи указывают на 4 существенные причины, которые, по их словам, опровергают эту теорию. Они сделали вывод, что "мы находимся не настолько в стерильной среде, что это нам может помешать".

Воздействие микроорганизмов в раннем возрасте важно для формирования иммунной и метаболической систем,

– считает профессор медицинской микробиологии Грэм Рук.

"Организмы, которые заселяют наш кишечник, кожу и дыхательные пути, также играют важную роль в поддержании нашего здоровья вплоть до глубокой старости: ибо в течение всей жизни нам необходимо влияние этих полезных микроорганизмов", – добавил он.

Мы получаем их в основном от наших матерей, других членов семьи и природной среды. Так, исследователи утверждают, что гигиена важна и необходима, однако не стоит это делать сверх меры и фанатично. Дело в том, что мы можем блокировать не только влияние возбудителей болезней, но и полезных организмов.

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Какая связь между уборкой и проблемами со здоровьем

В обзоре доказательств исследователи указывают на 4 фактора:

Микроорганизмы, найденные в современном доме, в значительной степени не те, которые нам нужны для иммунитета. Вакцины, помимо того, что защищают нас от инфекций, делают гораздо больше для укрепления нашей иммунной системы. Микроорганизмы природной среды особенно важны для нашего здоровья. Также исследования демонстрируют, что эпидемиологи обнаружили связь между уборкой дома и определенными проблемами со здоровьем, в частности аллергией. Это часто возникает не из-за удаления организмов, а из-за воздействия очистительных средств на легкие. Это вызывает определенный тип повреждения и побуждает к аллергическим реакциям.

Профессор Рук добавил: "Итак, уборка дома – это хорошо, и личная чистота – тоже хорошо. Однако для предотвращения распространения инфекции надо изменить практики уборки и ограничить прямое воздействие детей на средства для уборки".