Гигиеническая гипотеза: на самом ли деле стерильная чистота лишь ухудшает иммунитет у детей
Источник:University College London
Санитайзеры, антисептики и постоянное мытье рук – стали важной частью нашей жизни. Впрочем, некоторые средства могут оказать негативное влияние на иммунную систему детей.
Ученые провели новое исследование по этому поводу вместе с Лондонской школой гигиены и тропической медицины, чтобы выяснить, в чем на самом деле проблема.
Внимание Не только COVID-19: какие еще болезни могут вас постигнуть в путешествиях
Гигиеническая гипотеза
В медицине "гигиеническая гипотеза" утверждает, что воздействие на детей раннего возраста определенных микроорганизмов защищает от аллергических заболеваний. Тем самым способствует развитию иммунной системы.Справка. Гигиеническая гипотеза – это научное предположение, что борьба детского организма в раннем возрасте с большим количеством возбудителей болезней, развивает иммунную систему и предотвращает протекание аутоиммунных болезней.
Существует общее мнение, что западное общество XXI века является слишком гигиеничным. Это означает, что малыши и дети с большей вероятностью будут менее подвержены воздействию микробов в раннем возрасте. Следовательно – становятся менее устойчивыми к аллергии.
Результаты нового исследования
В работе, опубликованной в Journal of Allergy and Clinical Immunology, исследователи указывают на 4 существенные причины, которые, по их словам, опровергают эту теорию. Они сделали вывод, что "мы находимся не настолько в стерильной среде, что это нам может помешать".
Воздействие микроорганизмов в раннем возрасте важно для формирования иммунной и метаболической систем,
– считает профессор медицинской микробиологии Грэм Рук.
"Организмы, которые заселяют наш кишечник, кожу и дыхательные пути, также играют важную роль в поддержании нашего здоровья вплоть до глубокой старости: ибо в течение всей жизни нам необходимо влияние этих полезных микроорганизмов", – добавил он.
Мы получаем их в основном от наших матерей, других членов семьи и природной среды. Так, исследователи утверждают, что гигиена важна и необходима, однако не стоит это делать сверх меры и фанатично. Дело в том, что мы можем блокировать не только влияние возбудителей болезней, но и полезных организмов.
Интересно Какая температура воздуха является лучшей и худшей для людей
Какая связь между уборкой и проблемами со здоровьем
В обзоре доказательств исследователи указывают на 4 фактора:
- Микроорганизмы, найденные в современном доме, в значительной степени не те, которые нам нужны для иммунитета.
- Вакцины, помимо того, что защищают нас от инфекций, делают гораздо больше для укрепления нашей иммунной системы.
- Микроорганизмы природной среды особенно важны для нашего здоровья.
- Также исследования демонстрируют, что эпидемиологи обнаружили связь между уборкой дома и определенными проблемами со здоровьем, в частности аллергией. Это часто возникает не из-за удаления организмов, а из-за воздействия очистительных средств на легкие. Это вызывает определенный тип повреждения и побуждает к аллергическим реакциям.
Профессор Рук добавил: "Итак, уборка дома – это хорошо, и личная чистота – тоже хорошо. Однако для предотвращения распространения инфекции надо изменить практики уборки и ограничить прямое воздействие детей на средства для уборки".