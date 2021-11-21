Генеральный директор немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин считает, что ревакцинацию против коронавируса нужно проводить каждый год.

Вакцинация – эффективное противодействие COVID-19

Глава фармкомпании считает, что противостоять распространению коронавируса можно только с помощью вакцинации. Поэтому, по его словам, в будущем делать прививки от COVID-19 нужно будет регулярно.

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Проходить ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год,

– заявил он.

Предварительно глава BioNTech также заявил, что необходимости в производстве новых вакцин GHJNB коронавируса сейчас нет.

Однако, по его словам, новые препараты могут понадобиться миру в 2022 году.

Главное о ревакцинации от COVID-19

К слову, ревакцинацию и вакцинацию бустерной дозой проводят активно в Израиле. Страна одна из первых приняла это решение: так, по состоянию на сентябрь ревакцинировали почти 3 миллиона человек – это 31,44% взрослого населения.

Между тем в Украине пока речь о ревакцинации не идет, получить третью дозу препарата против COVID-19 можно только в том случае, если это нужно для поездки за границу, где это требуют.

Также в ближайшее время делать третью прививку могут рекомендовать людям из групп риска – с ослабленным иммунитетом. Дополнительную прививку будут предлагать сделать после 6 – 8 месяцев после стандартного курса вакцинации.

Ревакцинация и бустерная доза вакцины – это разные вещи!

Бустерная доза вакцины предназначена для людей, чей иммунный ответ мог впоследствии ослабнуть. Прививки бустерной дозой будут делать не раньше, чем через 6 месяцев после второй прививки.

Третья доза вакцины делается по меньшей мере после 28 дней после второй дозы. Ее могут рекомендовать людям, у которых нет достаточно сильного иммунного ответа от первых двух доз.