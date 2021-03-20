Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт AstraZeneca из-за того, что компания поставила только часть согласованного количества препарата.

Председатель Еврокомиссии сказала, что компания AstraZeneca доставила в Европу только 30% от согласованного с ЕС количества препаратов.

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У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполняете свой контракт с Европой, прежде чем начнете поставлять в другие страны,

– заявила фон дер Ляйен.

Задержки с доставкой в AstraZeneca объясняют проблемой производства. Добавим, ранее иностранные СМИ писали, что AstraZeneca во втором квартале 2021 года сможет поставить меньше 90 миллионов доз вакцины в Европейский союз, в то время как по контракту она обязалась доставить в страны сообщества 180 миллионов доз.

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