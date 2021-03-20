Глава Еврокомиссии пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт из ЕС
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт AstraZeneca из-за того, что компания поставила только часть согласованного количества препарата.
Источник:Funkle Mediengruppe
Председатель Еврокомиссии сказала, что компания AstraZeneca доставила в Европу только 30% от согласованного с ЕС количества препаратов.
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У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполняете свой контракт с Европой, прежде чем начнете поставлять в другие страны,
– заявила фон дер Ляйен.
Задержки с доставкой в AstraZeneca объясняют проблемой производства. Добавим, ранее иностранные СМИ писали, что AstraZeneca во втором квартале 2021 года сможет поставить меньше 90 миллионов доз вакцины в Европейский союз, в то время как по контракту она обязалась доставить в страны сообщества 180 миллионов доз.
Что известно о вакцине AstraZeneca: кратко
- За неделю 11 европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca. Они опасались побочных эффектов, в частности образования тромбов.
- Со своей стороны разработчики лекарств заверили, что они безопасны.
- ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию этим препаратом.
- Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной
- Регулятор ЕС признал эффективность и безопасность вакцины AstraZeneca.
- После новых рекомендаций, почти все страны возобновили использование вакцины.
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