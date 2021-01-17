Министр иностранных дел Германии Гайко Маас предлагает несколько ослабить карантин в стране. Говорится о преимуществах для людей, которые сделают вакцинацию против COVID-19. Впрочем, такое заявление чиновника противоречит позиции правительства, которое наоборот планирует сделать ограничения более жесткими.

Что предлагает Маас

После прививки люди должны иметь возможность посещать рестораны и кинотеатры. Об этом Маас заявил в интервью Bild am Sonntag.

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Если в ресторанах или кинотеатрах будут только вакцинированные люди, они не будут представлять угрозы друг другу,

– подчеркнул министр.

Отметим, глава министерства внутренних дел Хорст Зеехофер предупреждал, что ослабление ограничений для привитых людей могут вызвать раскол в обществе.

Обратите внимание! Вакцинация против COVID-19 стартовала в Германии в начале января. Впоследствии в стране заявили, что процесс происходит очень медленно. Кстати, для прививок используют вакцину BioNTech Pfizer.

Меркель хочет усилить локдаун

В Германии еще 11 января ввели локдаун, который предусматривает ограничения в передвижении, закрытие ресторанов и гостиниц и тому подобное. Впрочем, канцлер Ангела Меркель выступила за еще более жесткие ограничения.

Так, в Германии планируют полностью остановить общественный транспорт и ввести комендантский час. Ожидается, что такие правила будут действовать до 31 января 2021 года.