Глава МИД Венгрии привился российской вакциной "Спутник V"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил первую дозу российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Источник:Фейсбук-страница Сийярто
Петер Сийярто болел коронавирусной инфекцией еще в ноябре 2020 года. Тогда болезнь обнаружили во время поездки в Юго-Восточную Азию.
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Глава МИД Венгрии решил получить прививку российской вакциной "Спутник V", которая еще не утверждена регулятором Евросоюза.
Только вакцинацией мы можем победить пандемию! Прошу всех регистрироваться на прививки. Поставка вакцин с Востока продолжается, и сегодня утром я и мой коллега российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров завершили мартовские поставки "Спутник V" (я также получил эту вакцину сегодня): 680 000 доз поступит в течение следующих двух недель,
– написал Петер Сийярто в фейсбуке.
Ранее премьер Виктор Орбан заявлял, что члены правительства ждут своей очереди вакцинироваться. Также главный медицинский директор Сесилия Мюллер считает важным получить прививку как можно быстрее.
Вакцина "Спутник V": факты, о которых следует знать
- Евросоюз официально не признал российскую вакцину "Спутник V". Препарат прошел только 2 фазы клинических испытаний.
- Кроме того, ЕС планирует ввести COVID-паспорта. Однако не знает, что делать со Словакией и Венгрией, которые закупили российскую вакцину.
- Россия пытается навязать свой "Спутник V" другим странам. Секретарь СНБО Украины назвал такое поведение "дипломатически-вакционной игрой".
- А министр культуры Александр Ткаченко связал слухи о смертельных последствиях вакцинации AstraZeneca с пиаром Россией "Спутника V". В Москве заявление назвали "фантазийным миром Украины".
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