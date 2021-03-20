Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил первую дозу российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Петер Сийярто болел коронавирусной инфекцией еще в ноябре 2020 года. Тогда болезнь обнаружили во время поездки в Юго-Восточную Азию.

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Глава МИД Венгрии решил получить прививку российской вакциной "Спутник V", которая еще не утверждена регулятором Евросоюза.

Только вакцинацией мы можем победить пандемию! Прошу всех регистрироваться на прививки. Поставка вакцин с Востока продолжается, и сегодня утром я и мой коллега российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров завершили мартовские поставки "Спутник V" (я также получил эту вакцину сегодня): 680 000 доз поступит в течение следующих двух недель,

– написал Петер Сийярто в фейсбуке.

Российскую вакцину "Спутник V" официально запретили в Украине. Кабинет министров не разрешил использовать препараты против коронавируса, которые изготовило государство-агрессор.

Ранее премьер Виктор Орбан заявлял, что члены правительства ждут своей очереди вакцинироваться. Также главный медицинский директор Сесилия Мюллер считает важным получить прививку как можно быстрее.

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