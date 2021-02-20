Глава Министерства здравоохранения Аргентины Гинес Гонсалес Гарсия объявил, что освобождается от должности. Напомним, в стране начался скандал из-за вакцинации приближенных к правительству лиц вне очереди.

Гарсия отметил, что "все вакцинированные входят в группу лиц, которым отдается приоритет в рамках кампании" по вакцинации. По его мнению, ситуация с внеочередной прививкой стала результатом "недоразумения".

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В ответ на вашу просьбу я подаю в отставку с поста министра здравоохранения,

– заявил глава Минздрава Аргентины.

Также стало известно, что президент Аргентины назначил заместителя министра здравоохранения Карлу Виссотти новым главой ведомства.

"Карла Виссотти, которая в настоящее время занимает пост заместителя министра по вопросам доступа к здравоохранению, завтра вступит в должность главы Минздрава вместо Гиннеса Гонсалеса Гарсии, который подал президенту Альберту Фернандесу заявление об отставке", — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Что известно о скандале

Несколькими днями ранее аргентинский журналист Орасио Вербитски в эфире радиостанции El Destape рассказал, что смог вакцинироваться от коронавируса после того, как обратился за помощью к "своему старому другу Гиннесу". Аргентинские издания убеждают, что помимо журналиста без публичной огласки и вне рамок плана иммунизации населения сделали прививку несколько чиновников.

В Украине также говорят об отставке главы Минздрава Максима Степанова

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что главу Минздрава Максима Степанова могут отправить в отставку. Это сделают, если до конца недели в Украине не начнется вакцинация.

Также Ирина Верещук отметила, что фракция "Слуга народа" будет инициировать отставку Степанова.

Однако на днях сообщили, что Максим Степанов уехал в Индию. Этот шаг приравняли к "бегству" министра. Все для того, чтобы вроде бы проконтролировать отправку партии вакцины от коронавируса.

Что следует помнить об этапах вакцинации против коронавируса в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала