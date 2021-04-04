Глава Минздрава Германии выступил за смягчение карантина для вакцинированных
Глава Минздрава Германии Йенс Шпан выступил за смягчение карантина для лиц, которых полностью вакцинировали от COVID-19. Он сослался на исследование Института имени Роберта Коха.
Источник:DW
Министр заявил, что для этих людей должны действовать те же правила, как и для тех, кто получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild am Sonntag.
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Требования можно быстро отменять
Основанием для этого являются результаты анализа данных немецкого Института имени Роберта Коха, который занимается вопросами, связанными с пандемией коронавируса.
Согласно этим данным, требование тестирования и пребывания на карантине для вакцинированных можно быстро отменять.
Когда третью волну пандемии COVID-19 преодолеют и придется принимать шаги в отношении ослабления ограничений, что будут предусматривать применение быстрых тестов на коронавирус, этот вопрос может возникнуть.
Тот, кто получил прививку, сможет без дальнейшего тестирования идти в магазины или к парикмахеру,
– объяснил Йенс Шпан.
Отмечается, что люди, которые получили все необходимые дозы вакцины, не будут нуждаться в пребывании на карантине.
Доклад Института для Минздрава
В докладе Института для Минздрава Германии говорится, что сейчас известно, что риск передачи вируса полностью вакцинированными лицами, начиная с 15 дня получения второй дозы вакцины, меньше, чем при предъявлении негативного антиген-теста, сделанного инфицированным человеком, у которого нет симптомов.
Этот отчет уже прислали правительствам федеральных земель Германии. Проведенное исследование сделали на заказ и оно имело целью выяснить, с какого момента требование обязательного тестирования для вакцинированных лиц может быть уже лишним.
Глава Минздрава заявил, что хочет добиться лишения вакцинированных лиц требования делать тесты на коронавирус и находиться на карантине уже в ближайшие недели.
Ситуация с коронавирусом в Германии: коротко
- С начала пандемии в Германии обнаружили 2 892 877 случаев заражения COVID-19.
- Победить болезнь смогли 2 569 400 граждан. Умерли от осложнений инфекции 77 541 пациент.
- За прошедшие сутки, 3 апреля, коронавирус обнаружили у 6 857 человек.
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