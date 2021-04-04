Глава Минздрава Германии Йенс Шпан выступил за смягчение карантина для лиц, которых полностью вакцинировали от COVID-19. Он сослался на исследование Института имени Роберта Коха.

Министр заявил, что для этих людей должны действовать те же правила, как и для тех, кто получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild am Sonntag.

Читайте также Германия вводит комендантский час: когда и где

Требования можно быстро отменять

Основанием для этого являются результаты анализа данных немецкого Института имени Роберта Коха, который занимается вопросами, связанными с пандемией коронавируса.

Согласно этим данным, требование тестирования и пребывания на карантине для вакцинированных можно быстро отменять.

Когда третью волну пандемии COVID-19 преодолеют и придется принимать шаги в отношении ослабления ограничений, что будут предусматривать применение быстрых тестов на коронавирус, этот вопрос может возникнуть.

Тот, кто получил прививку, сможет без дальнейшего тестирования идти в магазины или к парикмахеру,

– объяснил Йенс Шпан.

Отмечается, что люди, которые получили все необходимые дозы вакцины, не будут нуждаться в пребывании на карантине.

Обратите внимание! Власти Германии продолжили в стране жесткий карантин до 18 апреля.

Доклад Института для Минздрава

В докладе Института для Минздрава Германии говорится, что сейчас известно, что риск передачи вируса полностью вакцинированными лицами, начиная с 15 дня получения второй дозы вакцины, меньше, чем при предъявлении негативного антиген-теста, сделанного инфицированным человеком, у которого нет симптомов.

Этот отчет уже прислали правительствам федеральных земель Германии. Проведенное исследование сделали на заказ и оно имело целью выяснить, с какого момента требование обязательного тестирования для вакцинированных лиц может быть уже лишним.

Глава Минздрава заявил, что хочет добиться лишения вакцинированных лиц требования делать тесты на коронавирус и находиться на карантине уже в ближайшие недели.

Ситуация с коронавирусом в Германии: коротко