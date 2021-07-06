Виленский подал заявление на увольнение 5 июля. На свое место он рекомендует назначить директора Южного межрегионального департамента Дмитрия Самофалова.

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Информирую, что мною принято решение об увольнении с должности директора Департамента договорной работы НСЗУ по собственному желанию с прекращением государственной службы,

– говорится в заявлении Виленского.



Заявление об увольнении Андрея Виленского / Фото ZN.UA

Журналисты издания ZN.UA отметили, что "эта информация выглядит довольно странно на фоне напряженной ситуации, о которой сам Виленский рассказал еще 2 июля".

Тогда он сообщил, что в НСЗУ "напряженная" ситуация, связанная с тем, что служба должна быстро перезаключить договоры с больницами, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом согласно новому распоряжению руководителя работ. А их количество уменьшилось. Также, по его словам, нужно провести оплаты по различным направлениям.

...Итак, вижу задачу в этот сложный переходный период обеспечить бесперебойное финансирование учреждений и передать под управление нового руководителя работающий государственный орган,

– рассказал тогда он.

Вряд ли за такой короткий срок Виленский успел и успеет до своего увольнения переконтрактировать, обеспечить бесперебойное финансирование учреждений и передать работающий орган своему заместителю.

Минздрав объявит новый конкурс на должность главы НСЗУ: ​​что известно

Напомним, что 2 июля Минздрав проводил конкурс на должность главы НСЗУ.

Виленский отказался от участия, ссылаясь на кучу дел в ведомстве, которые нужно решить. Тогда остались 2 кандидата на должность Татьяна Бойко и Вадим Аристов.

Но Виктор Ляшко и его команда не смогли определиться с победителем. В ведомстве считают, что Бойко и Аристову "было бы сложно и рано" управлять НСЗУ.

Заместители министра согласились с руководителем единогласно, и решили попросить Кабинет Министров назначить новый конкурс.

К слову, предыдущий глава Минздрава Максим Степанов почти год пытался "продвинуть" на должность главы НСЗУ "своего человека". Еще в мае 2020 года Степанов пообещал в ближайшие сроки выбрать руководителя. Конкурс проводился непрозрачно и привлек внимание общественности и СМИ, поэтому ведомство так и не получило нового лидера.