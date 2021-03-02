Глава НСЗУ вакцинировали от коронавируса остатками Covishield: видео
Глава Национальной службы здоровья Андрей Виленский привился от коронавируса неиспользованной дозой вакцины CoviShield. Препарат разработали ученые из Оксфордского университета совместно с компанией AstraZeneca.
Виленский вакцинировался в Киевской городской клинической больнице №1. В медицинском учреждении действует мобильная команда, которая вакцинирует людей от COVID-19.
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Глава НСЗУ стремился на собственном примере показать, что вакцинироваться – это безопасно. Он призвал граждан не бояться и записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19.
Хочу сказать, что я вакцинуюсь остатками вакцины после окончания рабочего дня этой команды. Во флаконе содержится 10 доз вакцины. Если остаются неиспользованные, их утилизируют. Поэтому есть смысл записаться в очередь на вакцинацию, даже если вы не входите в те группы населения, которые будут вакцинировать в первую, вторую или третью очередь,
– отметил председатель НСЗУ.
Виленский также добавил, что положительный эффект от вакцинации всегда выше, чем риски.
Вакцинация представителей власти в Украине: кто еще получил прививки
- Первым украинским чиновником, который вакцинировался от коронавируса, стал глава Минздрава Максим Степанов. Министр получил первую дозу препарата Covishield 1 марта.
- 2 марта первую дозу этого же вакцины ввели президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- В тот же день публичную прививку сделал главный санврач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
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