Вакцину против коронавируса распределяют неравномерно. Именно поэтому мир находится на грани "катастрофического морального падения", как считает глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Глава ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Тедрос Аданом Гебреисус предостерег об опасности неравномерного распределения вакцин против COVID-19 по миру. Об этом рассказали в BBC .

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Гебреисус заверил, что проблемы вакцинации и доступности вакцин для различных стран мира серьезно беспокоят ВОЗ. Ведь мир находится на грани "катастрофического морального падения" из-за несправедливого распределения вакцин.

"Цену неудачи оплатим жизнями"

По мнению главы ВОЗ, молодых и здоровых людей из богатых стран несправедливо вакцинировать первыми, а уязвимых людей в бедных странах – только после.

В 49 странах с высоким уровнем доходов по состоянию на январь 2021 уже введены почти 40 миллионов доз вакцин. Но есть страны значительно беднее, где до сих пор только несколько десятков человек получили вакцину.

Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического нравственного падения. А цену этой неудачи оплатим жизнями и деньгами – в беднейших странах мира,

– заявил Гебреисус.

Какова ситуация с вакцинацией против коронавируса в Украине? 14 января министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что массовая вакцинация против COVID-19 в Украине начнется в феврале.



План иммунизации населения уже утвержден. В течение 2 лет планируют обеспечить прививки для половины украинцев.