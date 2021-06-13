Как заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, ВОЗ не исключает версию лабораторного происхождения COVID-19.

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Гебрейесус обвинил Китай в недостаточной "прозрачности" на начальном этапе расследования природы вируса.

Он отметил, что установить происхождение вируса надо хотя бы "из уважения" к 175 миллионам людей, которые заразились им, и 3,7 миллиона жертв.

"Я думаю, что знать, откуда этот вирус произошел, стоит из уважения, которого эти люди заслуживают, а также для того, чтобы мы могли предотвратить его повторение", – сказал генеральный директор ВОЗ.

Гебрейесус добавил, что выводы, сделанные после первого этапа расследований о происхождении коронавируса, не являются окончательными.

Есть четыре гипотезы, но они не окончательные. Я считаю, что все четыре гипотезы должны обсуждаться. И мы должны перейти ко второму этапу, чтобы действительно установить происхождение коронавируса,

– сообщил он.