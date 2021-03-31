Глава ВОЗ призывает расследовать теорию утечки коронавируса из лаборатории
В ВОЗ призвали расследовать теорию утечки коронавируса из лаборатории. В то же время эксперты признают, что это – наименее вероятная гипотеза.
Источник:CNN
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что человечество нуждается в дополнительных исследованиях касательно происхождения COVID-19. Участие в них должны принять международные специалисты.
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Группа ученых также посетила несколько лабораторий в Ухане и рассмотрела возможность попадания вируса в человеческую популяцию в результате лабораторного инцидента,
– заявил Гебреисус.
Сейчас в ВОЗ объявили о 4 возможных источниках вируса.
Какие это источники
- от летучих мышей к людям
- заражение непосредственно через летучих мышей;
- заражение через продукты;
- утечка вируса из лаборатории.
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