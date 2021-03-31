В ВОЗ призвали расследовать теорию утечки коронавируса из лаборатории. В то же время эксперты признают, что это – наименее вероятная гипотеза.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что человечество нуждается в дополнительных исследованиях касательно происхождения COVID-19. Участие в них должны принять международные специалисты.

Заметьте Эксперты нашли связь между COVID-19 и 5G, но не такой, как вы подумали

Группа ученых также посетила несколько лабораторий в Ухане и рассмотрела возможность попадания вируса в человеческую популяцию в результате лабораторного инцидента,

– заявил Гебреисус.

Сейчас в ВОЗ объявили о 4 возможных источниках вируса.

Какие это источники

от летучих мышей к людям

заражение непосредственно через летучих мышей;

заражение через продукты;

утечка вируса из лаборатории.

Обратите внимание! Ученые объявили, что имеющиеся вакцины от коронавируса могут уже через год потерять свою эффективность. Мутации коронавируса будут требовать препаратов нового поколения.