Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина продолжает работать над получением вакцин против COVID-19 и уже имеет определенные договоренности о бесплатном получении 8 миллионов доз в рамках программы COVAX. Сейчас же власть пытается увеличить это количество.

Об этом глава государства рассказал во время своей поездки на Прикарпатье, информирует пресс-служба Офиса Президента. По словам Зеленского, обсуждается увеличение доз вакцины до 16 миллионов.

Важно Украина заключила соглашение с китайской компанией Sinovac: вакцины доставят в ближайшее время

Работаем над 16 миллионами. Главное, чтобы людей, которые готовы вакцинироваться, было много,

– сказал Зеленский.

Он также рассказал о подписании первого контракта на поставку вакцин производства компании Sinovac Biotech.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала

"Подписали первый контракт на поставку вакцины – уже не меморандум, а контракт, более чем на 1,9 миллиона доз. Это китайская вакцина, которая прошла испытания и в Индонезии, и в Бразилии, и в Турции", – добавил глава государства.

Обратите внимание! Минздрав Украины 30 декабря подписал контракт о поставках вакцин от китайской фармкомпании Sinovac. Заключение контракта открывает путь для поставки и использования вакцины после официальной регистрации.



Первая партия вакцины Sinovac Biotech для Украины будет поставлена в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или ЕС.

Зеленский также обратился к представителям власти на местах с просьбой провести информационную кампанию и разъяснить людям о безопасности прививок от коронавируса. Президент подчеркнул: украинская власть закупает качественную и проверенную вакцину, которая уже доказала свою эффективность.



4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала

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