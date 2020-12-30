Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина продолжает работать над получением вакцин против COVID-19 и уже имеет определенные договоренности о бесплатном получении 8 миллионов доз в рамках программы COVAX. Сейчас же власть пытается увеличить это количество.
Об этом глава государства рассказал во время своей поездки на Прикарпатье, информирует пресс-служба Офиса Президента. По словам Зеленского, обсуждается увеличение доз вакцины до 16 миллионов.
Важно Украина заключила соглашение с китайской компанией Sinovac: вакцины доставят в ближайшее время
Работаем над 16 миллионами. Главное, чтобы людей, которые готовы вакцинироваться, было много,
– сказал Зеленский.
Он также рассказал о подписании первого контракта на поставку вакцин производства компании Sinovac Biotech.
Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала
"Подписали первый контракт на поставку вакцины – уже не меморандум, а контракт, более чем на 1,9 миллиона доз. Это китайская вакцина, которая прошла испытания и в Индонезии, и в Бразилии, и в Турции", – добавил глава государства.
Зеленский также обратился к представителям власти на местах с просьбой провести информационную кампанию и разъяснить людям о безопасности прививок от коронавируса. Президент подчеркнул: украинская власть закупает качественную и проверенную вакцину, которая уже доказала свою эффективность.
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