Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинировался против COVID-19. Это произошло непосредственно в районе проведения операции Объединенных сил.

Подробности происшествия рассказала в фейсбуке пресс-служба ООС 9 апреля. Вместе с Хомчаком прививки сделали военнослужащие одной из передовых бригад.

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Руслан Хомчак вакцинировался против коронавируса

В военном госпитале в районе проведения ООС продолжается вакцинация против коронавируса. Во время рабочей поездки туда прививку против COVID-19 сделал и главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

Это произошло 9 апреля. Хомчак собственным примером показал необходимость иммунизации, а прививался вместе с военнослужащими одной из бригад.

В пресс-службе ООС подчеркнули: вакцинация – единственный способ остановить пандемию и вернуться к привычной жизни: "Защити себя и Украину! Вакцинируйся против COVID-19!"

Почему Хомчак мог вакцинироваться

Для популяризации прививки против коронавируса и во избежание потерь остаточных доз вакцины Министерство здравоохранения позволило вакцинировать людей, которые своим примером могут способствовать повышению доверия к иммунизации.

А военнослужащие, участвующие в ООС, среди других имеют право на первоочередную прививку на первых этапах кампании по вакцинации, организованной правительством.

Заметим, кампания длится с 24 февраля, а по состоянию на 9 апреля первую дозу вакцины Covishield получили более 350 тысяч человек. Военнослужащих ВСУ среди них – 31 555 (по состоянию на 8 апреля).



Как можно попасть на вакцинацию / Инфографика 24 канала