Главнокомандующий ВСУ вакцинировался против COVID-19
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинировался против COVID-19. Это произошло непосредственно в районе проведения операции Объединенных сил.
Источник:пресс-служба ООС
Подробности происшествия рассказала в фейсбуке пресс-служба ООС 9 апреля. Вместе с Хомчаком прививки сделали военнослужащие одной из передовых бригад.
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Руслан Хомчак вакцинировался против коронавируса
В военном госпитале в районе проведения ООС продолжается вакцинация против коронавируса. Во время рабочей поездки туда прививку против COVID-19 сделал и главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.
- Это произошло 9 апреля. Хомчак собственным примером показал необходимость иммунизации, а прививался вместе с военнослужащими одной из бригад.
Почему Хомчак мог вакцинироваться
Для популяризации прививки против коронавируса и во избежание потерь остаточных доз вакцины Министерство здравоохранения позволило вакцинировать людей, которые своим примером могут способствовать повышению доверия к иммунизации.
- А военнослужащие, участвующие в ООС, среди других имеют право на первоочередную прививку на первых этапах кампании по вакцинации, организованной правительством.
Как можно попасть на вакцинацию / Инфографика 24 канала
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