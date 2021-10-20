Сколько украинцев умерли за указанный период

С начала года в Украине умерло 439 430 человек, а в августе 43 538 человек. Наиболее частая причина смерти украинцев с начала года — болезни системы кровообращения.

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276 070 человек умерли от сердечно-сосудистых болезней, в том числе:

от ишемической болезни сердца – 192 343 человека,

от цереброваскулярных болезней (инсульта) – 53 470 человек.

Рак стал причиной смерти 49 021 гражданина.

Как повлияла на статистику коронавирусная болезнь

От COVID-19 умерло 37 077 людей, а за август – 804 человека. От гриппа и пневмонии – 10 684 человек, в августе – 733.

Проблемы с пищеварительной системой

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 16 040 человек.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 214 человек, среди них туберкулез – 1 905. От Спида умерло 1 546 украинцев.

Другие причины смерти

18 627 украинцев погибли в результате внешних причин:

транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 2 200 граждан,

утопление – 1 269,

пожары – 808,

случайное отравление (кроме алкоголя) – 1 033,

отравление алкоголем – 1 181,

самоубийства – 4 099 (за август – 511),

умышленные убийства – 848.

Обратите внимание! По оценке статистического ведомства, численность имеющегося населения в Украине по состоянию на 1 сентября 2021 года составляла 41 342 465 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 245 889 человек.



Внимание Смертность в Украине превышает прошлогодний уровень более чем на 15%

Причины смерти украинцев / Инфографика Госстата