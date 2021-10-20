Сколько украинцев умерли за указанный период
С начала года в Украине умерло 439 430 человек, а в августе 43 538 человек. Наиболее частая причина смерти украинцев с начала года — болезни системы кровообращения.
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276 070 человек умерли от сердечно-сосудистых болезней, в том числе:
- от ишемической болезни сердца – 192 343 человека,
- от цереброваскулярных болезней (инсульта) – 53 470 человек.
Рак стал причиной смерти 49 021 гражданина.
Как повлияла на статистику коронавирусная болезнь
От COVID-19 умерло 37 077 людей, а за август – 804 человека. От гриппа и пневмонии – 10 684 человек, в августе – 733.
Проблемы с пищеварительной системой
Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 16 040 человек.
Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 214 человек, среди них туберкулез – 1 905. От Спида умерло 1 546 украинцев.
Другие причины смерти
18 627 украинцев погибли в результате внешних причин:
- транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 2 200 граждан,
- утопление – 1 269,
- пожары – 808,
- случайное отравление (кроме алкоголя) – 1 033,
- отравление алкоголем – 1 181,
- самоубийства – 4 099 (за август – 511),
- умышленные убийства – 848.
Внимание Смертность в Украине превышает прошлогодний уровень более чем на 15%
Причины смерти украинцев / Инфографика Госстата