Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке. Лидер "Австрийской партии свободы" заявил, что имеет легкое течение болезни.

К теме Австрия вводит локдаун для невакцинированных от COVID-19

"Должен сообщить вам, что сегодня получил сообщение от Департамента здравоохранения, что мой ПЦР-тест – положительный. Поэтому сейчас я болен COVID-19", – заявил Кикль.

По словам Кикля, у него наблюдается легкое течение заболевания. Однако он вынужден отправиться на 14-дневный домашний карантин.

Политик также сообщил, что не сможет принять участие в запланированной на 20 ноября демонстрации против принятых правительством мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Он также пообещал своим сторонникам, что будет продолжать бороться, даже несмотря на болезнь, "против принудительной вакцинации, необоснованного блокирования здоровых людей и связанного с этим разделения общества".

Что известно о Герберте Кикле

Глава "Австрийской партии свободы" известен как один из главных противников вакцинации от коронавируса в стране. Он критикует любые ограничительные меры, которые предпринимает правительство для борьбы с COVID-19. Это касается как локдауна и вакцинации, так и ношение масок.



В частности, на заседаниях Национального совета Кикль, несмотря на принятую норму, принципиально не носит маску. Также он считает, что коронавирус можно победить, если начать своевременное лечение доступными медикаментами и витаминами.

Справка. За сутки 14 ноября в Австрии зафиксировали почти 12 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Это является наибольшим показателем с начала пандемии в стране.