Степанов рассказал об обновленном отчете Европейской службы внешних связей. Министр отметил, что обнародованное в нем не стало неожиданностью.

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Большинство фейков происходят из России

С начала 2021 года служба собрала более 100 примеров прокремлевских заявлений относительно вакцинации. Все они содержат фейки. По словам Степанова, Украину пытаются втянуть в "грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин".

Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca – связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков – Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения,

– написал Степанов.

Цель Москвы – навязать "Спутник V"

Цель Москвы понятна: дискредитируя другие препараты, пытаются протолкнуть свой "Спутник V". В Украине, подчеркнул глава Минздрава, российской вакцины точно не будет. Степанов призвал украинцев соблюдать не только "личную, но и информационную гигиену".

Россия и Китай хотят дискредитировать западные вакцины

Отметим, что ранее Европейская служба внешних связей сообщила, что Россия и Китай хотят подорвать доверие к западным вакцинам и институтам Евросоюза, которые занимаются вакцинацией. Для этого Москва и Пекин используют социальные сети и официальные дипломатические страницы.