Главный санитарный врач прогнозирует в Украине четвертую волну коронавируса

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что четвертая волна коронавирус в Украине начнется не раньше осени.

По состоянию на начало июня 2021 года, все области находятся в "зеленой" карантинной зоне, ситуация с пандемией под полным контролем.

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Скорее всего, мы столкнемся с очередной волной COVID-19, которая будет осенью. Это обычная практика, поскольку мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени – начале зимы. Однако мы надеемся на то, что эта волна будет минимальной,

– сказал Кузин.

Главный санврач отмечает, что новая волна должна быть значительно легче, чем прошлой осенью. Это связано с тем, что многие люди в Украине уже переболели коронавирусом, а многие вакцинировались.

Вакцинация в Украине

К слову, в Украине за прошедшие сутки, 12 июня, сделали 34 870 прививки против COVID-19. Первую дозу получили 28 384 человек, а завершили вакцинацию – 6 486.

Больше всего людей вакцинировали в Киеве — 4 242, а также В Киевской области (3 331). Меньше всего прививок за сутки сделали в Ивано-Франковской (154), Ровенской (385) и Закарпатской (396) областях.

По данным министерства, большинство прививок делали вакциной CoronaVac — 21 221. Всего в Украине первую дозу вакцины получили 1 459 374 человек, а завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, 906 236 человек (из них двое получили первую прививку за рубежом).