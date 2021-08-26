Локдаун могут ввести в ноябре

В частности, о том, что локдаун могут ввести в ноябре сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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По тому сценарию, по которому мы сейчас двигаемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре,

– отметил Игорь Кузин.

В то же время санврач считает, что локдаун можно "оттянуть" на декабрь-январь. Для этого украинцы должны активнее вакцинироваться и соблюдать социальную дистанцию.

Важно! Решение о локдауне принимают местные власти. Однако, по словам господина Кузина, если ситуация сильно ухудшится, то локдаун по всей стране могут ввести на национальном уровне.

Западные регионы имеют худшие показатели

На вопрос, какой из регионов накроет первым, главный санитарный врач ответил, что ухудшение есть во всех регионах.

Но пока что больше всего страдают восточные и западные регионы Украины, там фиксируют чуть больше больных, чем в других областях.

К слову, ранее в KSE сообщили, что в 6 регионах коэффициент выявления новых случаев COVID-19 превышает 5%. Речь идет о:

Донецкой

Запорожской

Сумской

Тернопольской

Черновицкой

Черниговской области.

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